Джеррард о Месси: «Хотел бы видеть его в «Аль-Иттифаке». Знаю, сложно добиться его переезда в Саудовскую Аравию, но в мечтах нет ничего плохого»

«Я мечтаю видеть Месси в «Аль-Иттифаке». Он невероятный игрок и стал бы большим активом для клуба. Знаю, что сложно сделать так, чтобы он переехал в Саудовскую Аравию, но в мечтах нет ничего плохого», – заявил главный тренер «Аль-Иттифака».