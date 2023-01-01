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Российская туристка пожила 2 недели в Алании и отметила 7 странностей турецкого бытия Российская туристка отправилась на месяц в курортный город Аланья и познала семь странностей турецкого бытия, обычных для Турции, но удивительных для России.