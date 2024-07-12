«Мы прошли ад», — Заворотнюк смогла рассказать, что пережила вместе с Чернышевым прежде, чем уйти

Петр Чернышев и до знакомства с Анастасией Заворотнюк знал, что такое известность, но когда начал общаться и сближаться с популярной российской актрисой, полностью погрузился в это понятие и осознал, насколько порой бывает тяжело звездам, видя, что публика обсуждает каждое их действие.