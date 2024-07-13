Страна и люди
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Страна и люди

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Reuters: переговоры по Газе остановили из-за «неискренности» Израиля

Reuters: переговоры по Газе остановили из-за «неискренности» Израиля

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа приостановили после того, как три дня интенсивных попыток не привели к жизнеспособному результату, сообщает Reuters со ссылкой на источники в египетских силах безопасности.

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