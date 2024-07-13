Reuters: переговоры по Газе остановили из-за «неискренности» Израиля

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа приостановили после того, как три дня интенсивных попыток не привели к жизнеспособному результату, сообщает Reuters со ссылкой на источники в египетских силах безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии