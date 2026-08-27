Автоэксперт Попов назвал этапы подготовки машины к осени

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал основные этапы подготовки машины к осени. В беседе с Zvezdanews он посоветовал прежде всего тщательно вымыть автомобиль от накопившихся за лето пыли, грязи и следов насекомых.
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