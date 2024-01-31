Психолог Самбурский: подростку проще обсудить проблемы с посторонним

Есть поведенческие сигналы, которые могут указывать на то, что ребенку нужна психологическая помощь. Это не значит, что ребенок обязательно имеет какое-то расстройство, но это значит, что у него есть какая-то трудность, которую он не может преодолеть.
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