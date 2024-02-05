Взятый в плен военнослужащий ВСУ Федор Дыбиц рассказал представителям Минобороны России о нежелании украинцев воевать против россиян.
Пленный Дыбиц заявил об отсутствии желания у украинцев воевать против РФ
Комментарии
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Елена Волкова
Да не верю я всем этим пленным! Сначала наших убивают, издеваются над нашими пленными, бомбят мирных людей, а как в плен попадают, так сразу белыми и пушистыми становятся! И кто верит им, отзовитесь? Может я в чём-то не права? Однажды этим отморозкам поверили, выпустили их из тюрем, а они своих выродков воспитали в ненависти ко всему русскому. И хохлы, да и не только они, радостно верят всему бреду, в котором их воспитали и обучили в недошколах. Тошнит уже от этих "братьев" и "сестёр". То-то они радуются, когда убивают мирных жителей, женщин и детей. Презираю этих моральных уродов!
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20 час.
ИП
Игорь Петров
Кто же тогда убивает русских?
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14 час.
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