Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Империалист циничный
    И интернет кабель порвало. С утра не было сети. Только ночью включился интернет.В Сочи отменили д...
  • Владимир Минаков
    Это кто "свадебный генерал", Залужный?  Свадебный генерал - как правило, чел в отставке и приглашается на торжество д...Эксперт Офицеров-...
  • Игорь Петров
    Кто же тогда убивает русских?Пленный Дыбиц зая...

Пленный Дыбиц заявил об отсутствии желания у украинцев воевать против РФ

Пленный Дыбиц заявил об отсутствии желания у украинцев воевать против РФ

Взятый в плен военнослужащий ВСУ Федор Дыбиц рассказал представителям Минобороны России о нежелании украинцев воевать против россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Волкова
Да не верю я всем этим пленным! Сначала наших убивают, издеваются над нашими пленными, бомбят мирных людей, а как в плен попадают, так сразу белыми и пушистыми становятся! И кто верит им, отзовитесь? Может я в чём-то не права? Однажды этим отморозкам поверили, выпустили их из тюрем, а они своих выродков воспитали в ненависти ко всему русскому. И хохлы, да и не только они, радостно верят всему бреду, в котором их воспитали и обучили в недошколах. Тошнит уже от этих &quot;братьев&quot; и &quot;сестёр&quot;. То-то они радуются, когда убивают мирных жителей, женщин и детей. Презираю этих моральных уродов!
Ответить
20 час.
ИП
Игорь Петров
Кто же тогда убивает русских?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх