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Одиссея колумбийской девушки, решившей уехать из России после начала конфликта

Одиссея колумбийской девушки, решившей уехать из России после начала конфликта

Колумбийка Валентина Лара приехала в Россию, чтобы стать врачом, сообщает El Tiempo. Она рассказывает о том, как ей жилось во Владивостоке, и с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда ей, к большему её сожалению, пришлось вернуться домой.

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