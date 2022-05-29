Одиссея колумбийской девушки, решившей уехать из России после начала конфликта

Колумбийка Валентина Лара приехала в Россию, чтобы стать врачом, сообщает El Tiempo. Она рассказывает о том, как ей жилось во Владивостоке, и с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда ей, к большему её сожалению, пришлось вернуться домой.