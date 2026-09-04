«Это личное»: Шуфутинский отказался рассказывать о распорядке дня перед концертом

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский в беседе с 5-tv.ru заявил, что не раскрывает свой распорядок дня перед концертом.
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