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FiNE NEWS

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Спецпосланники США Уиткофф и Кушнер встретились с Дмитриевым в Москве на фоне временного прекращения ударов по Киеву

В начале сентября 2026 года спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров с российской стороной.

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