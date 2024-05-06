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Царьград

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"Каждому по пушке! Ну, выбирайте": Реальные истории с фронта от добровольцев Донбасса

"Каждому по пушке! Ну, выбирайте": Реальные истории с фронта от добровольцев Донбасса

6 мая по всей России пройдут мероприятия ко Дню добровольца. И в этот день добровольцы Донбасса делятся реальными историями с фронта.

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