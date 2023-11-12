Цифровизация не заменит: в чем уникальность социальных координаторов

Елена Эльсалиева - Автор проекта «Бережная коммуникация», Советник Губернатора Ленинградской области по направлению деятельности «Социальная политика и здравоохранение», руководитель «Похоронного дома No 1» (г.
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