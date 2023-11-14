Разбитая «Избранная рота» наемников ВСУ под Авдеевкой, а боевикам скоро придется отступать до Львова: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 14 ноября 2023 года Юлия СоколоваИз 11,5 тысячи прибывших в начале 2022 года, около пяти тысяч погибли, более четырех тысяч уехали, в том числе для участия в военных действиях в Израиле.