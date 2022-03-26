Раскрыты подробности предстоящей "готической" свадьбы Меган Фокс и Колсона Бэйкера

Прошло всего два месяца с тех пор, как Меган Фокс и Колсон Бэйкер, также известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, объявили о помолвке, но пара уже вовсю планирует предстоящую свадьбу.
Популярные статьи
- Мединский предложил перевести проект Михалкова "Бесогон" на "максимум языков" и распространять "везде, везде, везде"
- Суд отменил условное наказание Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве и снял с него судимость
- Украинский рэпер Потап заявил, что не будет больше выступать в России: "Отказываюсь от всех премий, наград, песен"
Свежие комментарии