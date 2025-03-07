Прокуратура начала проверку после массового ДТП с погибшей на трассе в Подмосковье

Смертельная авария произошла в Ступине на трассе «М-4 Дон».Прокуратура проводит проверку по факту массовой аварии, которая произошла днём 6 марта на 73-м километре трассы «М-4 Дон» в подмосковном Ступине.
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