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С 2027 года правительство РФ начнет мониторинг цен на продукты питания

С 2027 года правительство РФ начнет мониторинг цен на продукты питания

С 1 января 2027 года в России будет введена система мониторинга формирования цен на ряд продуктов питания.

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Игорь Кузнецов

Было бы хорошо, если ослеживались "суммы прибыли, доходах и расходах хозяйствующих субъектов" на всём протяжении "цепочек поставок", начиная с производителя (или оптовика) до прилавка в магазинах с розничной ценой.
А вот реализуют ли это на практике - вопрос.