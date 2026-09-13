С 2027 года правительство РФ начнет мониторинг цен на продукты питания

С 1 января 2027 года в России будет введена система мониторинга формирования цен на ряд продуктов питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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а сейчас кто мешает с 1.10.26го? Вы до 1.01.27 ещё в два раза накрутите на всё.
Было бы хорошо, если ослеживались "суммы прибыли, доходах и расходах хозяйствующих субъектов" на всём протяжении "цепочек поставок", начиная с производителя (или оптовика) до прилавка в магазинах с розничной ценой.
А вот реализуют ли это на практике - вопрос.