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В Архангельской области построят 20 котельных на биотопливе

В Архангельской области построят 20 котельных на биотопливе

В Архангельской области будут построены объекты теплоснабжения, которые будут работать на пеллетах. Это станет возможным благодаря поддержке лесопромышленной отрасли, о которой говорил Президент России Владимир Путин.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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