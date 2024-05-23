В Архангельской области построят 20 котельных на биотопливе

В Архангельской области будут построены объекты теплоснабжения, которые будут работать на пеллетах. Это станет возможным благодаря поддержке лесопромышленной отрасли, о которой говорил Президент России Владимир Путин.
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