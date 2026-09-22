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Туристы пропали на одном из самых опасных ущелий в Кабардино-Балкарии

Туристы пропали на одном из самых опасных ущелий в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии ведут поиски двух туристов, пропавших в горах. Как сообщили в республиканском МЧС, связь с участниками восхождения на вершину Дыхтау прервалась в минувшее воскресенье.

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