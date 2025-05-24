НАТО в ловушке: геополитическая стратегия Путина привела англосаксов в тупик – военные аналитики

«Задушить» Россию не получилось, поэтому Запад вынужден «договариваться». За всей этой мишурой переговоров, валом информации, громкими заявлениями «коалиции желающих», четко обозначилась контуры времени: очередной «крестовый поход» на Россию зашел для Запада в тупик, пишут аналитики телеграмм-канала «Военная хроника».