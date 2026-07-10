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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Аномальная жара скоро закончится. Какая погода будет на Алтае во второй половине июля

Аномальная жара скоро закончится. Какая погода будет на Алтае во второй половине июля

Середина месяца ожидается дождливой, как и последние дни В Алтайском крае в период с 10 по 17 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональный Гидрометцентр.

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