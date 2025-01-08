Таролог назвала два знака, которых ждет победа во всех делах в 2025 году — станут избранными

Людмила Митрохина рассказала, чего ждать в ближайшие 12 месяцев. Карты Таро 123RF/legion-media.ruВ новом году карты Таро обещают представителям некоторых знаков зодиака особые сюрпризы, об этом рассказала астролог и таролог Людмила Митрохина в своем прогнозе.