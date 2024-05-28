Эксперт Бортник: отсутствие глав КНР и США на саммите в Швейцарии будет сигналом

Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что отсутствие на конференции по Украине в Швейцарии лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена станет сигналом как для Запада, так и для Глобального Юга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии