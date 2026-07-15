Воронежская прокуратура выявила нарушения в ветеринарных лабораториях региона

Как оказалось, сотрудники лабораторий неоднократно отступали от утверждённых алгоритмов диагностики, халатно относились к условиям хранения лекарственных препаратов и реактивов, а также допускали многочисленные погрешности при ведении учётной документации.
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