В Армении произошла катастрофа на железной дороге. Рейсы в Грузию отменены, страна частично отрезана от внешнего мира.
Катастрофа в Армении. Рейсы отменены, спасать страну отправились русские
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ну конечно, а кто ещё? А где хваленые пиндосское парни, к которым так стремятся армяни?
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Господи,плюют в русских,а мы обтираемся и идем.....спасать.Зачем,чтоб еще раз плюнули?
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11 час.
НК
Наталья Котельникова
Помочь и восстановить конечно можно, согласна. Но я хочу понять, почему в очередной раз за деньги русского народа и безвозмездно? В России нищенствует народ, а армянам нужно помочь за счёт нашего народа? Они трутся вокруг хохлов, помогают этим свинорылым ,а русские им восстанавливают дороги? Почему? Они плюют в лицо нам. Пусть их армянская диаспора займётся финансироваем восстановления дорог, им пиндосы деньги вливают
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9 час.
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