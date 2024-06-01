Катастрофа в Армении. Рейсы отменены, спасать страну отправились русские

Ну конечно, а кто ещё? А где хваленые пиндосское парни, к которым так стремятся армяни?

НК

Наталья Котельникова

Помочь и восстановить конечно можно, согласна. Но я хочу понять, почему в очередной раз за деньги русского народа и безвозмездно? В России нищенствует народ, а армянам нужно помочь за счёт нашего народа? Они трутся вокруг хохлов, помогают этим свинорылым ,а русские им восстанавливают дороги? Почему? Они плюют в лицо нам. Пусть их армянская диаспора займётся финансироваем восстановления дорог, им пиндосы деньги вливают