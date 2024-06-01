Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Светлая память всем нашим этим мужикам. И пусть Господь, там позаботится об их, как говорят, душах... А, вот, ад обе...С четырьмя погибш...
  • Александр Горец
    👍👍👍Французский истор...
  • Evgenija Palette
    Какой он там певец... Таких певцов - ПЯТАЧОК-ПУЧОК... Как, впрочем, и жидов (они все говорят слово в слово одно и то ...Стало известно, к...

Катастрофа в Армении. Рейсы отменены, спасать страну отправились русские

Катастрофа в Армении. Рейсы отменены, спасать страну отправились русские

В Армении произошла катастрофа на железной дороге. Рейсы в Грузию отменены, страна частично отрезана от внешнего мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Ну конечно, а кто ещё? А где хваленые пиндосское парни, к которым так стремятся армяни?
Ответить
12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Господи,плюют в русских,а мы обтираемся и идем.....спасать.Зачем,чтоб еще раз плюнули?
Ответить
11 час.
НК
Наталья Котельникова
Помочь и восстановить конечно можно, согласна. Но я хочу понять, почему в очередной раз за деньги русского народа и безвозмездно? В России нищенствует народ, а армянам нужно помочь за счёт нашего народа? Они трутся вокруг хохлов, помогают этим свинорылым ,а русские им восстанавливают дороги? Почему? Они плюют в лицо нам. Пусть их армянская диаспора займётся финансироваем восстановления дорог, им пиндосы деньги вливают
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх