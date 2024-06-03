Синоптик Шувалов рассказал тулякам о погоде на новой рабочей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал тулякам, к какой погоде готовится на новой рабочей неделеРуководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал тулякам, к какой погоде готовится на новой рабочей неделе.