Суд заставил администрацию Крестецкого района заняться ремонтом дорог

Районной администрации предъявила иск прокуратура Крестецкого района. В ходе проверки на автомобильных дорогах, расположенных в райцентре, были выявлены дефекты дорожного покрытия, выбоины, а также отсутствие дорожной разметки на всем протяжении у .
Районной администрации предъявила иск прокуратура Крестецкого района. В ходе проверки на автомобильных дорогах, расположенных в райцентре, были выявлены дефекты дорожного покрытия, выбоины, а также отсутствие дорожной разметки на всем протяжении у .
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