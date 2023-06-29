Провинция.ру

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    А почему бы не выделять бесплатно, как это делалось в СССР при Л.И. БрежневеМаксимальную сумм...
  • Александр Пятнистый
    ты не просто дебил, ты-имбециллСемейная пара с р...
  • Анатолий Поляков
    А если бы там взрывчатка была?! Прямо как в старой коммедии,,Пёс Барбос,и необычный кросс!"(реж.Л.Гайдай)Собака в Подмоско...

Суд заставил администрацию Крестецкого района заняться ремонтом дорог

Суд заставил администрацию Крестецкого района заняться ремонтом дорог

Районной администрации предъявила иск прокуратура Крестецкого района. В ходе проверки на автомобильных дорогах, расположенных в райцентре, были выявлены дефекты дорожного покрытия, выбоины, а также отсутствие дорожной разметки на всем протяжении у .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх