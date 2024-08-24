«С чистой совестью»: Ургант обратился к россиянам, а Меладзе анонсировал юбилейный концерт в России. Кто возвращает «неопределившихся»?

С тех пор как Россия вступила в ожесточенное противостояние с коллективным Западом на территории соседнего государства произошло много изменений в самых различных сферах, и отечественный шоу-бизнес не стал исключением.
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