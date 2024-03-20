Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT отметила важность того, что идею об «амнистии» для вернувшихся артистов обсуждают представители законодательной власти.
Юрист Ярмуш поддержала предложение об «амнистии» для вернувшихся артистов
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Тех кто особенно отличился русофобией надо лишать гражданства и не пускать в Россию, а тех, которые ничего плохого не говорили и не писали о России можно амнистировать после публичного и письменного признания своих ошибок и принесения извинений Российскому народу. Но это только касаемо артистов. Теле и радио ведущим, чиновникам государственных и региональных служб, чиновникам министерства культуры и министерства образования руководителям театров, режиссерами преподавателям амнистия может быть и возможна, но только без допуска к работе в указанных выше структурах Пусть идут работать на производство или заниматься бизнесом.
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