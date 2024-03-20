Юрист Ярмуш поддержала предложение об «амнистии» для вернувшихся артистов

Виктор Гайдуков

Тех кто особенно отличился русофобией надо лишать гражданства и не пускать в Россию, а тех, которые ничего плохого не говорили и не писали о России можно амнистировать после публичного и письменного признания своих ошибок и принесения извинений Российскому народу. Но это только касаемо артистов. Теле и радио ведущим, чиновникам государственных и региональных служб, чиновникам министерства культуры и министерства образования руководителям театров, режиссерами преподавателям амнистия может быть и возможна, но только без допуска к работе в указанных выше структурах Пусть идут работать на производство или заниматься бизнесом.