Floki рухнул на 28% за неделю. В чем причина снижения?

Цена популярного мемкоина Floki Inu (FLOKI) упала ниже ключевого уровня поддержки, сигнализируя о возможном дальнейшем снижении, согласно техническому анализу По данным CoinMarketCap, на момент написания статьи FLOKI торгуется на уровне $0.
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