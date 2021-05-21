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Беннет вновь в центре внимания: что будет с «Яминой»?

Беннет вновь в центре внимания: что будет с «Яминой»?

После вступления в силу режима прекращения огня возникает вопрос, вернется ли Беннет к контактам с «Блоком перемен», чтобы не допустить пятых выборов, как неоднократно обещал ранее? Если он это сделает, а вероятность этого есть, то что будет с партией «Ямина»? Кто из депутатов-соратников по партии поддержит своего лидера, а кто выступит против? Источники в партии сообщают, что в случае, если Беннет решит вернуться к контактам с «Блоком перемен», то, например, депутаты Матан Кахане и Абир Кара в целом поддержат эту инициативу.

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