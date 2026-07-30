️📅 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ В 1928 году в Сталинград прибыл Алексей Максимович Горький: «…Тысячи сталинградцев пришли встречать дорогого гостя.
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️📅 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ В 1928 году в Сталинград прибыл Алексей Максимович Горький: «…Тысячи сталинградцев пришли встречать дорогого гостя.
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