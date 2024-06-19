САМОЛЁТ СУ-34 СТАЛ ОСНОВНЫМ ВОЗДУШНЫМ ШТУРМОВИКОМ ВОЙСКОВОЙ АВИАЦИИ — «РОСТЕХ»

Юрий Ильинов

Politico: последний удар Пекина по китайскому нейтралитету на Украине Симпатии Китая к России были очевидны большинству наблюдателей уже в начале проведения РФ спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Однако с тех пор степень, до которой выросла поддержка Москвы Пекином, вызывает все большую обеспокоенность на Западе. Об этом пишет издание Politico. Весь этот высочайший уровень союзничества стал болезненно ясен в преддверии швейцарского мирного саммита по Украине в минувшие выходные, пишет издание. С отменой посещения швейцарской конференции приверженность Пекина РФ достигла новых высот. Последний удар по показной китайской нейтральности был нанесен. Конечно, было бы преувеличением сказать, что КНР и Россия полностью согласны в вопросе конфликта на Украине. Обзор недавних заявлений и аналитических материалов из Пекина и Москвы ясно показывает, что взгляды КНР отличаются от нарративов РФ. Китай также поддерживает прямые контакты с Киевом. Но на этом разногласия заканчиваются, поскольку обе страны склонны соглашаться по ключевым вопросам. Например, Китай неоднократно выражал поддержку законным опасениям по поводу безопасности, которые испытывает РФ по поводу расширения НАТО на восток. По мнению Пекина, виновником конфликта являются США, которые, по его словам, стремились спровоцировать конфронтацию в регионе. Союзников также объединяет презрение к западным санкциям, в том числе к тем, которые были введены против России. Китайские чиновники яростно выступают против американских «незаконных односторонних санкций» и заявляют, что не будут их соблюдать. И глава государства Си Цзиньпин не просто пассивно сопротивляется попыткам изолировать Россию, обеспечив стране экономический спасательный круг, он также показал, что готов нести как репутационные, так и экономические издержки, чтобы поддержать своего соседа. Европейские лидеры правы, поддерживая диалог с КНР и продолжая требовать от Си использования своих рычагов влияния. Но пока Китай не делает этого, и с каждым годом шансы на то, что Пекин прислушается к Западу, уменьшаются.