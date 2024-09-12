Осенний пейринг: наборы к вину от Par Michele Gastronomie

Осень — время, когда каждый вечер словно создан для бокала хорошего вина и неспешных разговоров. Чтобы сделать такие моменты по-настоящему незабываемыми, Par Michele Gastronomie представил специальный набор — тщательно продуманный симбиоз вкусов и текстур, который станет идеальным пейрингом и верным спутником в уютных вечерах с друзьями, романтических пикниках или безмятежных прогулках на яхте.
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