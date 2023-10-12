Новую поликлинику построят в Лобне к осени 2024 года

Пятиэтажную поликлинику на 600 посещений в смену возводят в Лобне. Планировалось сдать объект в 1-м квартале 2025 года, но строители работали с опережением графика, поэтому работы завершат осенью 2024-го.
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