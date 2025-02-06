Парусник «Juan Sebastián de Elcano». Оснащение, история и принцесса Астурийская

Парусное вооружение и общее расположение корабля Парусное вооружение «Juan Sebastián de Elcano» – четырёхмачтовая баркентина (по-испански «bergantín-goleta») с прямым парусным вооружением на фок-мачте и косым на остальных.
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