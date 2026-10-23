Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, 28 декабря 2025 года © Jonathan Ernst/Reuters Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Владимиру Зеленскому не говорить Дональду Трампу, что тот должен делать.
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