Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, 28 декабря 2025 года © Jonathan Ernst/Reuters Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Владимиру Зеленскому не говорить Дональду Трампу, что тот должен делать.