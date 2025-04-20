Разработчики SCS в American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2 приглашают поохотиться за пасх...

Разработчики SCS в American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2 приглашают поохотиться за пасхальными яйцамиСчастливой Пасхи всем празднующим! Этот праздник широко отмечается во всем мире и часто связан с охотой за пасхальными яйцами.
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