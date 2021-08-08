Популярные статьи

Свежие комментарии

Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой

Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой

По приезде в гости к бабушке и дедушке многие наблюдали такую картину: подушки на кровати сложены треугольниками, идеальная чистота вокруг, на стене висит легендарный ковер, а у телевизора есть собственная шапочка — белая кружевная салфетка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх