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Несекретные материалы

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Россия и Китай демонстрируют космическое партнёрство, вызывая тревогу и зависть

Россия и Китай демонстрируют космическое партнёрство, вызывая тревогу и зависть

Месяц назад стало известно о сенсационном проекте, готовящемся к реализации. Речь идёт о создании российско-китайской лунной станции, что говорит об упрочении космического сотрудничества Москвы с Пекином и официально подтверждает готовность Китая сотрудничать со «страной-изгоем №1» Россией.

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Комментарии
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Александр Чумак
ВРЕМЯ - ЛУЧШИЙ СОВЕТЧИК!. А, потому не будем делать скоропалительных выводов до того момента, когда проект не тронется с мертвой точки?!!.👍😇😣👌😁💯😎.
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15 час.
Сергей Сарматов
Ох уж эти сказочки...ох, уж эти сказочники...
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12 час.

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