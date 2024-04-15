Россия и Китай демонстрируют космическое партнёрство, вызывая тревогу и зависть

Месяц назад стало известно о сенсационном проекте, готовящемся к реализации. Речь идёт о создании российско-китайской лунной станции, что говорит об упрочении космического сотрудничества Москвы с Пекином и официально подтверждает готовность Китая сотрудничать со «страной-изгоем №1» Россией.