Россия и Китай демонстрируют космическое партнёрство, вызывая тревогу и зависть

Месяц назад стало известно о сенсационном проекте, готовящемся к реализации. Речь идёт о создании российско-китайской лунной станции, что говорит об упрочении космического сотрудничества Москвы с Пекином и официально подтверждает готовность Китая сотрудничать со «страной-изгоем №1» Россией.
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