Оркестранты Малого Северного хора дали ознакомительный концерт

Зрители больше узнали о народных инструментах и о том, как проходят занятия у юных музыкантовЗрители больше узнали о народных инструментах и о том, как проходят занятия у юных музыкантовЧем отличается домра от балалайки, какой из этих инструментов появился раньше и почему жалейку назвали «жалейкой».