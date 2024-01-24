Оркестранты Малого Северного хора дали ознакомительный концерт

Зрители больше узнали о народных инструментах и о том, как проходят занятия у юных музыкантовЗрители больше узнали о народных инструментах и о том, как проходят занятия у юных музыкантовЧем отличается домра от балалайки, какой из этих инструментов появился раньше и почему жалейку назвали «жалейкой».
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