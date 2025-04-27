В Малом театре разместили останки самолёта, построенного на деньги коллектива во время Великой Отечественной войны

Накануне юбилея Победы в фойе Малого театра разместили останки Як-9Л.Это один из 12 самолётов, построенных во время Великой Отечественной войны на Тушинском машиностроительном заводе на деньги коллектива театра.
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