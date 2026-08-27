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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о развитии хоккея в России: «Все потерянное в 90-е уже выстроено заново. С появлением КХЛ система подготовки игроков стала стремительно восстанавливаться»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о развитии хоккея в России. – Нужно ли КХЛ вернуть что-то из советских времен? – Так все потерянное нашим хоккеем в девяностые уже выстроено заново.

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