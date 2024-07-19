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Региональная Юридическая Служба

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Союзники Трампа начинают искать новое поле битвы, если Байден откажется от участия

Союзники Трампа начинают искать новое поле битвы, если Байден откажется от участия

Фото: politico.com Поскольку Дональд Трамп готов был в четверг принять номинацию на пост президента от Республиканской партии, его союзники приготовились к перспективе выхода из гонки его оппонента, президента Джо Байдена.

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