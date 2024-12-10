НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Когда-то во втором классе я в Темиртау изучала казахский язык. Который больше, чем наполовину состоит из русских букв...Әлмәттә сугыш вет...
  • Сергей Карабухин
    Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много ...Бурденко госпитал...
  • олег донсков
    Что-то новенькое появилось -по-татарски стали обьясяться? Понятно. а мы по-русски. Вот и федерация у нас.Милли Шура рәисе ...

Түбән Әлки авылында яңа салынган мәдәният йорты ачылды

Түбән Әлки авылында яңа салынган мәдәният йорты ачылды

Түбән Әлки авылында яңа салынган мәдәният йорты тантаналы төстә ачылды. Заманча таштан, буяулы калай түбәсе, ап-ак зур пластик-тәрәзәләр белән төп юл кырыена салынган бина, затлылык, ямь биреп, авылга керүгә үк күренә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх