Түбән Әлки авылында яңа салынган мәдәният йорты ачылды

Түбән Әлки авылында яңа салынган мәдәният йорты тантаналы төстә ачылды. Заманча таштан, буяулы калай түбәсе, ап-ак зур пластик-тәрәзәләр белән төп юл кырыена салынган бина, затлылык, ямь биреп, авылга керүгә үк күренә.
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