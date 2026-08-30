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Ивановские новости

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Старинный приют в Ивановской области отреставрируют за 2,97 млн рублей

Старинный приют в Ивановской области отреставрируют за 2,97 млн рублей

Реставрация детского приюта духовного училища в Кинешме обойдётся в 2,9 млн рублей. Работы включают ремонт фасада, усиление фундамента и кровли.

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