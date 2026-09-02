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Татар-информ

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Бородавко — о решении FIS: «Непонятно, кого именно допустят»

Бородавко — о решении FIS: «Непонятно, кого именно допустят»

Фото: flgr.ru Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с «Матч ТВ» оценил решение FIS о допуске россиян в нейтральном статусе.

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