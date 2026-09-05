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Их сегодня не узнать: звезды, которые вложили миллионы во внешность

Их сегодня не узнать: звезды, которые вложили миллионы во внешность

Еще несколько лет назад их лица и фигуры выглядели совсем иначе. Сегодня одних поклонники сравнивают с голливудскими звездами, других — с их собственными фотографиями из прошлого.

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