Подписан закон, упрощающий ввоз импортных лекарств

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован подписанный президентом РФ закон, по которому в случае возникновения дефицита лекарств в аптеках, разрешается импортировать препараты в иностранных упаковках в упрощенном порядке.
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован подписанный президентом РФ закон, по которому в случае возникновения дефицита лекарств в аптеках, разрешается импортировать препараты в иностранных упаковках в упрощенном порядке.
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