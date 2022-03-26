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Подписан закон, упрощающий ввоз импортных лекарств

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован подписанный президентом РФ закон, по которому в случае возникновения дефицита лекарств в аптеках, разрешается импортировать препараты в иностранных упаковках в упрощенном порядке.

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