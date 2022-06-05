Команда говорит, что она нашла куски астероида, который убил динозавров, но эксперты хотят видеть больше данных

Богатое окаменелостями место, известное как Танис в Северной Дакоте, сохранило крошечные осколки астероида, который уничтожил динозавров, сообщает The New York Times.
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