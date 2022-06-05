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Команда говорит, что она нашла куски астероида, который убил динозавров, но эксперты хотят видеть больше данных

Команда говорит, что она нашла куски астероида, который убил динозавров, но эксперты хотят видеть больше данных

Богатое окаменелостями место, известное как Танис в Северной Дакоте, сохранило крошечные осколки астероида, который уничтожил динозавров, сообщает The New York Times.

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