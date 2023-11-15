Си Цзиньпин прибыл в США

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт отдельную встречу с президентом США Байденом Тема визита Си Цзиньпина в США является сегодня главной геополитической новостью.
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